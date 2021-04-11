Стали известны имена участников праймериз "Единой России" на выборах в Петросовет

Опубликованы первые имена участников грядущих внутрипартийных выборов карельских "единороссов", по итогам которых будут представлены претенденты для борьбы за места в горсовете.

Заявки на участие в праймериз "Единой России" для последующего выдвижения на выборах в Петросовет на сегодняшний день подали семь претендентов.

Двое из участников праймериз в настоящее время являются действующими депутатами Петрозаводского городского совета. Это Виталий Голов и Сергей Старшов.

Голов является директором организации "Петрозаводская компания Выбор", а Старшов заведует детским садом "Подснежник".

Среди прочих кандидатов - замдиректора петрозаводского учреждения дополнительного профобразования "Центр развития образования" Илья Иванов, специалист по связям с общественностью организации "Управляющая компания Десятый регион" Наталья Фирсова и руководитель дополнительного офиса Сбербанка Александр Мершин.

Также в праймериз карельских "единороссов" намерен участвовать временно неработающий петрозаводчанин с образованием инженера Сергей Манаков.

Во внутрипартийную гонку включится и Мария Кузнецова – уроженка Москвы со средним профессиональным образованием, указавшая в графе "О себе" цифры "123", а в месте работы – слово "пам".

Все перечисленные претенденты, кроме Натальи Фирсовой, являеются членами партии. Фирсова указала свою беспартийность.

Как сообщается на официальном сайте "Единой России", предварительное партийное голосование пройдет с 24 по 30 мая в онлайн-формате. В настоящее время продолжается регистрация кандидатов.

Прймериз предполагают отбор кадров внутри политической партии для последующего их выдвижения на ключевые выборы, где им предстоит соревноваться с представителями иных политических сил.