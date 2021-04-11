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Стали известны имена участников праймериз "Единой России" на выборах в Петросовет

Новости. Политика
14:01, 12 Апреля 2021
фото: Столица на Онего
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Опубликованы первые имена участников грядущих внутрипартийных выборов карельских "единороссов", по итогам которых будут представлены претенденты для борьбы за места в горсовете.

Заявки на участие в праймериз "Единой России" для последующего выдвижения на выборах в Петросовет на сегодняшний день подали семь претендентов.

Двое из участников праймериз в настоящее время являются действующими депутатами Петрозаводского городского совета. Это Виталий Голов и Сергей Старшов.

Голов является директором организации "Петрозаводская компания Выбор", а Старшов заведует детским садом "Подснежник".

Среди прочих кандидатов - замдиректора петрозаводского учреждения дополнительного профобразования "Центр развития образования" Илья Иванов, специалист по связям с общественностью организации "Управляющая компания Десятый регион" Наталья Фирсова и руководитель дополнительного офиса Сбербанка Александр Мершин.

Также в праймериз карельских "единороссов" намерен участвовать временно неработающий петрозаводчанин с образованием инженера Сергей Манаков.

Во внутрипартийную гонку включится и Мария Кузнецова – уроженка Москвы со средним профессиональным образованием, указавшая в графе "О себе" цифры "123", а в месте работы – слово "пам".

Все перечисленные претенденты, кроме Натальи Фирсовой, являеются членами партии. Фирсова указала свою беспартийность.

Как сообщается на официальном сайте "Единой России", предварительное партийное голосование пройдет с 24 по 30 мая в онлайн-формате. В настоящее время продолжается регистрация кандидатов.

Прймериз предполагают отбор кадров внутри политической партии для последующего их выдвижения на ключевые выборы, где им предстоит соревноваться с представителями иных политических сил.

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Комментарии

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врунофф
2021-04-12 14:41:27
Будем ходатайствовать избиркому предоставить возможность проголосовать в сентябре в дачном поселке. На пеньке, чтобы не ездить в город.
David .
2021-04-12 14:31:07
По логике вещей, после мирошник должна стать Марина Кузнецова!!! :)
театральный критик
2021-04-12 14:23:45
:)
Вася
2021-04-12 14:11:47
DAILY NEWSСМИ: Россия лидирует по избыточной смертности
кир
2021-04-12 14:24:45
Вася, по излишней болтливости она лидирует, - сказал мудрый кот.
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