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Стали известны муниципальные образования Карелии с самыми «прозрачными» бюджетами

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12:39, 15 Марта 2023
фото: © «Столица на Онего»

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Минфин республики определил районы и округа республики с самым высоким уровнем открытости бюджетных данных.

Министерство финансов Карелии на основе мониторинга оценило уровень открытости бюджетных данных в районах и округах республики.

Два муниципальных образования показали очень высокую степень открытости бюджета — это оба городских округа Карелии, Петрозаводский и Костомукшский.

Высокий уровень открытости был зафиксирован в Беломорском, Кондопожском и Олонецком районах. Кемский, Лахденпохский, Муезерский, Сортавальский и Суоярвский районы смогли перейти из группы «среднего уровня» в группу «высокого уровня».

Питкярантский, Прионежский и Сегежский показали низкий уровень прозрачности бюджетных данных, Пряжинский — очень низкий. На последнем месте оказался Лоухский район с самым, по мнению Минфина, непрозрачным бюджетом в республике.

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