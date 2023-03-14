Стали известны муниципальные образования Карелии с самыми «прозрачными» бюджетами

Минфин республики определил районы и округа республики с самым высоким уровнем открытости бюджетных данных.

Министерство финансов Карелии на основе мониторинга оценило уровень открытости бюджетных данных в районах и округах республики.

Два муниципальных образования показали очень высокую степень открытости бюджета — это оба городских округа Карелии, Петрозаводский и Костомукшский.

Высокий уровень открытости был зафиксирован в Беломорском, Кондопожском и Олонецком районах. Кемский, Лахденпохский, Муезерский, Сортавальский и Суоярвский районы смогли перейти из группы «среднего уровня» в группу «высокого уровня».

Питкярантский, Прионежский и Сегежский показали низкий уровень прозрачности бюджетных данных, Пряжинский — очень низкий. На последнем месте оказался Лоухский район с самым, по мнению Минфина, непрозрачным бюджетом в республике.