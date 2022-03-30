Стали известны планы магазинов в Карелии поднять торговые наценки

Увеличить торговую наценку во втором квартале 2022 года планируют 10% организаций розничной торговли в Карелии.
Об этом говорят результаты опроса руководителей фирм, проведенного Карелиястатом.
Ритейлеры уже поднимали торговую наценку в начале года в результате чего она достигла, в среднем, 25,3%. Однако предприниматели считают это недостаточным. По их мнению, чтобы возмещать издержки и получать прибыль, им нужно поднять наценку на 12,1%.
Увеличения прибыли во втором квартале ожидают 45% участников опроса.
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