Стали известны планы магазинов в Карелии поднять торговые наценки

Увеличить торговую наценку во втором квартале 2022 года планируют 10% организаций розничной торговли в Карелии.

Об этом говорят результаты опроса руководителей фирм, проведенного Карелиястатом.

Ритейлеры уже поднимали торговую наценку в начале года в результате чего она достигла, в среднем, 25,3%. Однако предприниматели считают это недостаточным. По их мнению, чтобы возмещать издержки и получать прибыль, им нужно поднять наценку на 12,1%.

Увеличения прибыли во втором квартале ожидают 45% участников опроса.