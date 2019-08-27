Стали известны победители фестиваля уличного кино в Петрозаводске

Организаторы уличного фестиваля, на котором проголосовать за понравившуюся короткометражку мог любой зритель, объявили итоги.

24 августа в арт-пространстве "Agriculture_ club" состоялся конкурсный показ Всемирного Фестиваля уличного кино. Зрители увидели лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров и проголосовали за лучший фильм, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой.

Народным победителем, по мнению жителей Петрозаводска, стал фильм "Болванка" режиссера Никиты Власова. Фильм участвовал в конкурсе российского кинофестиваля "Кинотавр" в 2019 году. Второе место занял "Миллиард" Евгения Дудчака, третье место - "Электрический ток" Петра Фёдорова.

Карельский режиссёр Владимир Рудак представил специальную программу "Опа! Искусство внезапности". В программу вошли короткометражные работы, завершенные в рамках конкурса OPPO и Фестиваля уличного кино. Первое место жители Петрозаводска присудили фильму "Мой день" режиссёра Михаила Шулаева. На втором месте - "Дорога к озеру" Владимира Рудака, на третьем - "Это я" Евгения Антипова.