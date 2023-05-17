Стали известны подробности масштабного пожара в Петрозаводске

На улице Коммунистов в столице Карелии полыхали склады.

Серьезный пожар произошел в Петрозаводске в воскресенье, 28 мая. Загорелись склады на улице Коммунистов, 54.

Полыхало здание с металлическими стенами, размером 50 на 15 метров. Как «Столице на Онего» рассказали в МЧС Карелии, сигнал поступил в 18.34 вечера. За 36 минут спасателям удалось локализовать пожар.

Огонь успел значительно повредить строение. Пострадавших не было. В настоящее время причины пожара, виновные и ущерб устанавливаются. В ликвидации участвовали 22 огнеборца и 7 единиц техники.

Склады на улице Коммунистов вспыхнули в минувшее воскресенье. Пожару присвоили категорию сложности 1-БИС.