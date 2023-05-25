Крупный пожар разгорелся на складах в Петрозаводске (ФОТО)

Возгоранию в конце улицы Коммунистов в Петрозаводске присоена категория сложности 1-БИС.

Вечером 28 мая на улице Коммунистов, 54, строение 1, загорелись склады. Об этом нашему изданию сообщил источник.



Пожару присвоили категорию сложности 1-БИС. Это означает, что двух отделений пожарной службы уже не хватает для тушения, и на помощь привлекают еще два соседних соединения.



О пострадавших информации нет.



