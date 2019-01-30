Стали известны подробности пожара в общежитии Речного училища в Петрозаводске

Пожар произошел 29 января на улице Калинина в здании бывшего общежития Речного училища, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 14.26 на ул. Калинина, 35 произошел пожар в общежитии Государственного университете морского и речного флота имени С.О. Макарова.

В результате значительно повреждена комната на площади 35 кв м. Спасено 3 человека. Пожар ликвидирован по рангу 1БИС.

Причина – аварийный режим работы электрооборудования.

Виновный, ущерб устанавливаются.