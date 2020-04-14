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Стали известны подробности уголовного дела арестованного за взятку зампредседателя Петросовета Валерия Матвеева

Новости. Общество
16:54, 14 Апреля 2020
фото: © ИА "Республика" / Николай Смирнов
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Обвиняемый во взятке зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев не признает вину и не дает показания.

"Столице на Онего" стали известны подробности уголовного дела в отношении заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева.

Арестованный 20 марта Петрозаводским городским судом по обвинению в получении двухмиллионной взятки заместитель председателя Петрозаводского городского Совета Валерий Матвеев вину в преступлении не признает, а также не дает никаких показаний по уголовному делу.

Напомним, что 20 марта суд арестовал и второго фигуранта так называемого "дела Матвеева". Это Александр Ивин - фактический руководитель ООО "Карьер-Сервис-Плюс" – компании, занимающейся оптовой торговлей строительными материалами. Однако, по нашим данным, во время дачи взятки Ивин мог представлять интересы другой компании – ООО "Альфа-Строй". Ее учредителем и директором, согласно открытым данным налоговой службы, является некий Василий Александров.

На сайте компании содержатся сведения, что несколько лет назад она построила в Петрозаводске жилой комплекс "Гоголевский", а в настоящее время возводит среднеэтажный жилой комплекс "Черника" на улице Балтийской – два многоквартирных дома запланированы к сдаче в эксплуатацию во втором квартале текущего года. Правда, раньше на объекте значилась другая дата окончания строительства: четвертый квартал 2019 года. Однако к тому моменту дома построены не были.

Как нам сообщил источник в правоохранительных органах, на запланированных ранее четырехэтажных зданиях хотели надстроить еще один этаж. В итоге, по данным следствия, за "помощь" в решении вопроса с надстройкой пятого этажа, Александр Ивин, а также учредитель и директор занимающегося разработкой строительных проектов ООО "Рк–Реновация" Николай Кротов, с 2018 по 2019 год якобы передали Валерию Матвееву два миллиона рублей.

Николай Кротов сегодня является одним из пяти обвиняемых по другому уголовному делу. Как он связан с "делом Матвеева", читайте здесь.

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