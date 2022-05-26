Стали известны подробности жесткой аварии на проспекте Ленина в Петрозаводске

В Госавтоинспекции карельской столицы рассказали об аварии в центре Петрозаводска, произошедшей вечером 26 мая.

Жесткая авария произошла 26 мая в 22.19 на перекрестке проспекта Ленина и улицы Герцена. В ГИБДД сообщили, что, по предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля Mersedes перед поворотом не занял крайнее левое положение перед разворотом. В него врезался автомобиль Mitsubishi Lancer, двигавшийся по проспекту Ленина прямо в попутном направлении.

В результате ДТП пострадал 20-летний водитель Mitsubishi. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, авария с участием двух автомобилей произошла в центре Петрозаводска 26 мая. Поврежденные иномарки выехали на тротуар и врезались в историческое здание на проспекту Ленина.