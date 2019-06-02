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Новости. Общество
15:31, 02 Июня 2019
фото: pixabay.com

Стали известны самые популярные у россиян товары

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Эксперты назвали самые покупаемые этой весной товары в России.

Оператор фискальных данных "Платформа ОФД" и компания "Геоинтеллект" провели исследование потребительского поведения россиян весной этого года. Исследование показало, что по сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары, пишет RT.

Так, число покупок спорттоваров выросло более чем на 30%. Чаще всего россияне покупали кроссовки, спортивные брюки и футболки.

Электронику и гаджеты (преимущественно смартфоны, наушники, умные браслеты и часы) стали покупать на 16% больше.

Число покупок товаров для строительства и садово-хозяйственных нужд выросло на 14%. Самые популярные товары в этой категории — строительные и садовые инструменты, лакокрасочные изделия, древесные плиты.

Как отмечают аналитики, рост продаж этих категорий товаров обеспечен в основном благодаря развитию электронной коммерции и удобству заказа продукции через интернет.

Ранее опубликованный опрос Росстата показал, что 26,5% россиян используют интернет для покупки товаров и услуг для повседневной жизни, сообщает RT.

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