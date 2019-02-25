Стали известны самые убыточные сферы бизнеса в Карелии в 2018 году

Наиболее убыточными в 2018 году стали восемь видов экономической деятельности, где сложился отрицательный сальдированный финансовый результат.

Это следует из отчета Карелиястата о финансовых результатах деятельности организаций за 2018 год.

Самый высокий показатель чистого убытка зафиксирован в обрабатывающих производствах – 49,8 млрд рублей. Ранее Минэк Карелии пояснял, что этот убыток сложился за счет показателей Онежского тракторного завода, который находится в процедуре банкротства. Причиной стало принятое в прошлом году решение Арбитражного суда о взыскании задолженности с концерна "Тракторные заводы" в пользу Внешэкономбанка. Поручителями по этой задолженности выступают все подразделения концерна, в том числе и ОТЗ.

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