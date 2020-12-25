Стали известны самые упоминаемые персоны в СМИ в 2020 году

Авторы исследования сообщили имена персон, которые чаще всего фигурировали в СМИ в 2020 году.

Чаще всего в уходящем году в СМИ упоминались певица Алла Пугачева и актер Михаил Ефремов. Об этом свидетельствуют данные компании Медиалогия, опубликованные 25 декабря. Об этом информируют Известия.

Среди музыкантов и певцов Пугачеву упомянули почти в 78 тыс. сообщениях СМИ. На втором месте оказался артист Филипп Киркоров (64,6 тыс.), на третьем — рэпер Тимати (46,9 тыс.). Также в топ-5 вошли группа Little Big и музыкант Сергей Шнуров.

Среди актеров, помимо Ефремова, чаще всего упоминались Кристина Асмус, Павел Прилучный, Сергей Безруков и Константин Хабенский.

Рейтинг составлен на основе более чем 60 тыс. источников, включая телевидение, радио, газеты, журналы, информагентства, интернет-СМИ.

Ранее в декабре бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова признали самым популярным спортсменом 2020 года. На втором месте, согласно данным ВЦИОМа, оказался футболист петербургского клуба "Зенит" и сборной России Артем Дзюба.

В конце ноября сообщалось, что певица и ведущая Ольга Бузова вошла в число самых упоминаемых личностей в социальной сети "Одноклассники" в 2020 году. Помимо нее в рейтинге оказались актер Михаил Ефремов, футболист Лионель Месси и др.