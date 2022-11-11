Стали известны самые высокооплачиваемые профессии Карелии

Эксперты проанализировали Карельские вакансии и назвали самые высокооплачиваемые.

Больше всего вакансий с высокой зарплатой в Карелии предлагают компании из сферы строительства — 12% вакансий из числа высокооплачиваемых в ноябре. На втором месте по числу вакансий с высокой зарплатой — автомобильный бизнес (10% предложений о работе). На третьем месте — логистика (9%). Также можно найти хорошую зарплату в вакансиях компаний из металлообработки, машиностроению, розничной торговли (по 8% в каждой сфере). Об этом рассказали эксперты сервиса hh.ru.

Зарплату в полмиллиона рублей предлагают директору центра прямых продаж.

В ноябре хорошую зарплату предложили водителю тягача (до 150 тысяч рублей), подсобному рабочему (от 150 тысяч), сварщику (до 156 тысяч), начальнику лесозаготовки (от 150 тысяч). Руководителю отдела продаж сулят зарплату в 250 тысяч рублей на руки.

По данным аналитиков, в ноябре жителям Карелии доступны порядка 300 высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 120 тысяч рублей и выше.

На данный момент медианная предлагаемая зарплата в республике составляет порядка 46 тысяч рублей. Как правило, работодатели Карелии предлагают зарплату на 16% меньше, чем компании из других городов России. По сравнению с зарплатами в начале года средняя зарплата в республике выросла на 2,5%.