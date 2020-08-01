Стали известны сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в России

Минздрав России планирует начать массовую вакцинацию в октябре, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Министерство здравоохранения России намерено начать массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 в октябре. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

"Мы планируем, что уже более широкая [вакцинация], все-таки мы должны постепенно входить в новую систему помощи, она придется больше на октябрь", - сказал глава Минздрава.

По словам Мурашко, первыми, кому сделают прививки от коронавирусной инфекции, будут медицинские работники и учителя, сообщает РБК.

"После получения регистрационного удостоверения вакцины начнут применяться, и еще будет параллельно [наблюдение], [оно] начнется параллельно с вакцинацией особых групп - это в первую очередь медики и учителя, и пойдут еще наблюдения за вакцинированными пациентами", - рассказал он.

Кроме того, министр сообщил, что клинические испытания вакцины от COVID-19, которую разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, завершены. "Сейчас готовится пакет документов для процедуры регистрации", - добавил он.

На прошлой неделе Мурашко назвал сроки вакцинации от коронавируса граждан из группы риска. В нее глава Минздрава включил медработников и тех, кто наиболее часто сталкивается с инфицированными.

"Мы планируем, что это все будет развиваться в этом году и уже в августе <...> категориям риска будет предложена вакцина", - сказал министр.