Стали известны условия объединения муниципалитетов Карелии в Петрозаводскую агломерацию

Власти столицы и районов Карелии, которые объединятся в Петрозаводскую агломерацию, возьмут на себя ряд обязательств, закрепленных официальным соглашением между ними.

Это следует из проекта «Соглашения о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии по развитию Петрозаводской агломерации», поступившего в администрацию Прионежского района.

Документ состоит из нескольких статей, которые определяют условия взаимодействия органов власти муниципалитетов.

В частности, в соглашении говорится, что «создание Петрозаводской агломерации не влечет изменения административных границ муниципальных образований, ведомственной и имущественной принадлежности земельных участков. Муниципальные образования Республики Карелия, вошедшие в Петрозаводскую агломерацию, сохраняют свою территориальную целостность и юридическую самостоятельность», — сказано в документе.

Также согласно проекту соглашения, «стороны строят свои отношения на принципах равноправия и добровольного партнерства, доверия и уважения, взаимной выгоды и обоюдной ответственности за выполнение положений настоящего Соглашения и достигнутых на его основе договоренностей».

«Стороны воздерживаются от действий, которые могут нанести экономический или иной ущерб другой Стороне, согласовывают или заблаговременно информируют друг друга о своих решениях, затрагивающих права и законные интересы других Сторон», — говорится в проекте.

Ранее перспективы объединения столицы и районов в Петрозаводскую агломерацию обсуждались на различных совещаниях, в том числе, в правительстве. Предполагается, что в агломерацию кроме Петрозаводска войдут части территорий Прионежского, Пряжинского и Кондопожского районов. Основной смысл такого объединения его сторонники объясняют тем, что оно позволит органам власти различных муниципалитетов согласовывать свои действия по социально-экономическому развитию своих территорий.

В качестве одного из примеров глава Карелии Артур Парфенчиков называл строительство детского сада в поселке Чална. При его проектировании учитывалась не только численность населения поселка, но и количество жителей Петрозаводска, построивших там дома для постоянного проживания. В итоге при строительстве детского сада решили увеличить количество мест, чтобы создать запас для детей будущих новоселов.