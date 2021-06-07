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Стало известно, чего россияне опасаются в еде

Новости. Общество
22:30, 07 Июня 2021
фото: pixabay.com / Alexas_Fotos

Россияне большей частью недовольны содержанием в продуктах растительного происхождения пестицидов и антибиотиков, а самой проблемной считают молочную и мясную продукцию.

Об этом говорится в сообщении АНО «Российская система качества» (Роскачество), передает РИА Новости.

Исследование проводилось в мае: эксперты Центра исследования потребительского поведения организации опросили 776 россиян — 69% женщин и 31% мужчин. Большая часть респондентов — молодежь и люди среднего возраста (40% — в возрасте от 25 до 44 лет, 42% — в возрасте от 45 до 64 лет), 16% — люди от 65 лет и старше.

«Большинство граждан России — 67% — видят проблему в содержании пестицидов в продуктах растительного происхождения; содержание антибиотиков в продуктах считает важной проблемой 66% опрошенных; 65% недовольны наличием в продуктах искусственных добавок», — говорится в сообщении организации.

Претензии к нарушениям микробиологической безопасности — наличию кишечной палочки, паразитов и так далее — у 57% респондентов, токсинов и тяжелых металлов в еде опасаются 56%, а еще 36% обеспокоены распространенностью ГМО.

«Самая проблемная, по мнению 37% россиян, молочная продукция, 31% назвали мясо и мясные продукты, 24% — овощи», — сообщают в Роскачестве. В хорошем состоянии фруктов усомнились 19% опрошенных, по 13% — высказали такие же опасения в отношении кондитерских изделий и рыбы, качеству хлебобулочных изделий не доверяет 9% опрошенных, консервов — 6%.

«Безопасность продуктов 98% считают важным фактором при покупке, но при этом 30% признались, что, возможно, купят продукт, который содержит потенциально опасные добавки, если он будет более дешевым. 68% не готовы экономить на продуктах питания, жертвуя их безопасностью», — говорится в сообщении.

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