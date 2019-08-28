Стало известно, чем порадует Музыкальный театр Карелии в новом сезон

В конце сентября состоится официальное открытие 65-театрального сезона. В планах сезона 2019/2020 – премьеры, фестивали, гастроли, сообщили в отделе информации и рекламы Музыкального театра Карелии.

Первой свет рампы увидит балет "Тщетная предосторожность", премьера этой легкой танцевальной комедии состоится в конце января, хореограф-постановщик - Кирилл Симонов, стиль постановки – классический.

Две одноактные оперы Дж. Пуччини "Джанни Скикки" и "Сестра Анжелика" будут поставлены в карельской опере театре силами творческой группой из Германии при поддержке Немецкого культурного центра имени Гете в Санкт-Петербурге. музыкальный руководитель постановки – главный дирижер Музыкального театра Михаил Синькевич. Премьера состоится в феврале.

Март обещает порадовать любителей оперетты. Юрий Александров приступает в этом сезоне к репетициям "Принцессы цирка" Кальмана. Это произведение входит в число самых ярких шедевров жанра, радует как прекрасной музыкой, так и особым романтизмом любовной истории. В версии руководителя карельской оперной труппы этот спектакль обещает стать ярким и смелым художественным высказыванием.

Также в наступившем сезоне оперная труппа приступает к работе над оперой "Царская невеста" Римского-Корсакова. Оживит историю времен Ивана Грозного на петрозаводской сцене известный российский оперный режиссер Георгий Исаакян (в Музыкальном театре Карелии он ставил "Волшебную флейту" Моцарта). Премьера намечена на начало следующего сезона.

Открывается и концертный сезон Музыкального театра. Концерты будут проходить на большой и малой сценах театра и в зале Национальной библиотеки.

И уже традиционно в преддверии открытия сезона театр приглашает всех на День открытых дверей, который в этом году пройдет 14 сентября.