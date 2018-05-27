Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
13:55, 27 Мая 2018

Стало известно, что членам семьи опасно сидеть в разных частях самолета

По теме

Вступил в силу запрет денежных переводов на счета нелегальных казино
27.05.18 15:27
Россияне смогут требовать более высокую компенсацию за задержку авиарейсов
27.05.18 14:23
В России создали первый телефон с криптозащитой
27.05.18 14:20
Все новости
Загрузка...

Раздельные места для семей могут представлять угрозу безопасности всех пассажиров.

Об этом со ссылкой на The Telegraph сообщает РИА Новости. Королевское авиационное общество Великобритании утверждает, что члены семьи, сидящие в разных частях самолета, могут тратить драгоценное время на поиск друг друга во время экстренной эвакуации, ставя под угрозу себя и других.

В своем докладе организация советует авиакомпаниям не взимать дополнительную плату за возможность сидеть вместе.

Также уточняются идеальные условия для перелетов с ребенком: "Дети должны сидеть в одном ряду с взрослым, в самолетах с двумя проходами — быть отделенными не более чем одним проходом. Если это невозможно, то безопасным считается расположение места ребенка в соседнем ряду впереди или сзади от взрослого".

По теме

Вступил в силу запрет денежных переводов на счета нелегальных казино
27.05.18 15:27
Россияне смогут требовать более высокую компенсацию за задержку авиарейсов
27.05.18 14:23
В России создали первый телефон с криптозащитой
27.05.18 14:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.05.2018, 11:42
В Петрозаводске мужчина бежал по улице, упал и умер
21.05.2018, 10:29
ВИДЕО: Пешехода дважды задавили на "зебре" в Петрозаводске
20.05.2018, 12:33
Пешехода дважды переехали авто в Петрозаводске, мужчина погиб
23.05.2018, 09:19
В Карелии змеи приползли в город
25.05.2018, 10:54
ВИДЕО: У Дворца творчества в Петрозаводске женщина сбила ребенка и уехала
22.05.2018, 13:04
Правительственный уровень

Аналитика

25.05.2018 13:31
Капитал
Карелии в лидерах нет 4
На Петербургском международном экономическом форуме прошла ежегодная презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Карелии в лидерах нет.
Карельские единороссы прокомментировали итоги партийной конференции "Направление 2026" 4
24.05.2018 10:20
"Грызуны переносят заболевания, деревья увеличивают уровень кислорода" 11
23.05.2018 13:50
Власти решили сэкономить на стариках   2
22.05.2018 16:24
Правительственный уровень 11
22.05.2018 13:04
Вся аналитика

Чтиво

21.05.2018 12:37
Без политики
"Это было круто!" 5
Именно так сказал о военно-патриотических играх на кубок АО "ПСК" один из участников. И с ним нельзя не согласиться: в минувшую субботу в Сортавале на территории городского парка одновременно сошлись хорошая погода, хорошее настроение и желание у школьных команд показать свою сноровку и победить.
Как до вас достучаться? 12
21.05.2018 11:18
Качественная и комфортная лабораторная диагностика с первых дней жизни
14.05.2018 12:27
"Отрицательные роли играть полезно"
12.05.2018 09:37
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошла "Ночь музеев"
21.05.2018 09:49
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»