Фужер 2 шт. 170 мл.
200
139
Набор кастрюль
2700
1599
Дрель аккумуляторная
1500
999
Набор инструмента
2990
2390
Ваза для цветов
260
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Новости. Общество
12:00, 09 Марта 2018

Стало известно, что на самом деле думают об ЭКОНОМЬ покупатели

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Покупатель оставил отзыв о Центре выгодных покупок ЭКОНОМЬ.

"Вечно в спешке с работы привыкла покупать нужные хозяйственные мелочи в магазинчиках у дома. Бережливость у меня в крови, всегда считала, что уж в маленьких торговых точках и наценка поменьше. Недавно услышала где-то в городе для экономных хозяев открылся большой магазин товаров для дома, где действительно низкие цены на все самое нужное. На выходных решила сама проверить и съездить на Путейскую, 5 в этот Центр выгодных покупок ЭКОНОМЬ. С порога сравнила цены на фольгу, салфетки для уборки и подушки. Все дешевле, чем я привыкла покупать, а уж выбрать
есть из чего!

На ряд товаров действуют ШОК-ЦЕНЫ по карте ЭКОНОМЬ. Оформили мне ее быстро и совершенно бесплатно. Порадовало и то, что в продаже есть интересные товары для интерьера: модные камины, ширмы для комнат, декор. Все достойного качества и по приятным ценам!

Теперь я точно знаю, что буду покупать в ЭКОНОМЬ и посуду, и хозяйственные товары, и домашний текстиль. В это раз приобрела еще цветочные горшки, ковер и полочку в ванну. А на сэкономленную сумму набрала много милых мелочей. Да, и мужа отправлю в ЭКОНОМЬ за инструментом, розетками и крепежом. Разумные покупки на пользу всей семье!", - считает покупательница ЭКОНОМЬ.

"Добраться до ЭКОНОМЬ легко как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте. Можно доехать любым удобным маршрутом до автовокзала или маршрутом К-5 до остановки "пер. Лозовского". Ещё 5-7 минут пешей прогулки и вы уже на месте!", - добавила жительница Петрозаводска.

Центр выгодных покупок ЭКОНОМЬ
г. Петрозаводск, ул. Путейская, 5.
тел. (8142) 672-000

Группа Вконтакте: https://vk.com/ekonom_center

Интернет-магазин: www.econom-centr.ru

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