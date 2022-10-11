Стало известно, что подорожает к Новому году

Эксперт рассказала, что к Новому году подорожают тарифы ЖКХ, фрукты, овощи и импортные товары.

К Новому году россияне столкнутся не только с повышением тарифов ЖКХ, но и с подорожанием большинства продуктов в магазинах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство «Прайм», которое побеседовало с доцентом кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

К 1 декабря этого года, рассказала Долгова, в России повысят тарифы ЖКХ, что приведет к росту цен на многие товары. Кроме того, Минпромторг предложил исключить техническую возможность реализации табачной и пищевой продукции с истекшим сроком годности или незаконно введенной в оборот. Если новацию реализуют, продавцы могут заранее поднять цены на такие товары, чтобы минимизировать потери.

Цены могут вырасти на фоне увеличения затрат бизнеса на упаковку, доставку, логистику, а также в преддверии новогодних праздников. В ноябре–декабре традиционно дорожают фрукты, овощи и ряд других продуктов, прежде всего, импортных, заключила Долгова.