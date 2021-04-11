Стало известно, что появится на месте детского сада в Суоярви

В администрация районного центра Карелии рассказали, что о продаже здания детского учреждение речи не идет.

Суоярвская администрация назвала необоснованным предположение, что здание детского сада «Елочка» продадут предпринимателям. В помещении планируется разместить социальное учреждение. Об этом сообщила районная администрация на своей странице в соцсети.

– Ни о какой продаже здания речи не идет. В адрес районной администрации поступило ходатайство от Государственного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия» с просьбой в случае изъятия из оперативного управления муниципалитета передать здание детского сада «Елочка» в государственную собственность республики для дальнейшего размещения в нем отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Ранее в городском паблике появилась информация о том, что помещение, в котором находится садик, намерен купить местный предприниматель, занимающийся заготовкой ягод. После этого около 35 жителей Суоярви устроили акцию в защиту детского сада.

По официальной информации, речь идет не о закрытии «Елочки», а о переводе детей в другие помещения.

– Распределение в другие корпуса будет проводиться с учетом интересов детей. Предполагается и материальная поддержка малообеспеченных и многодетных семей за счет компенсации оплаты проезда в общественном транспорте родителям (законным представителям) дошкольников, – говорится в группе суоярвской администрации.

А учреждение соцобслуживания необходимо для поддержки одиноких пожилых людей, попавших в трудную жизненную ситуацию.