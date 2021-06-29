Стало известно, что построят на месте развалин рядом с популярным местом отдыха в Петрозаводске

Земельный участок, оставшийся после сноса ветхих жилых домов, в центре Петрозаводске пойдет под строительство элитного многоквартирного дома.

Это следует из сообщения на официальном сайте одной из строительных компаний Карелии.

Строительство планируется в районе Закаменской набережной реки Неглинка. Рядом расположено популярное место отдыха горожан — парк 50-летия Пионерской организации со знаменитым «горбатым» мостиком недалеко от Студенческого бульвара.

«Разнообразие планировочных решений, высокий уровень комфорта, тщательно продуманная внутридомовая инфраструктура помогут создать идеальную атмосферу для спокойной, размеренной жизни», — говорится в сообщении застройщика.

До недавнего времени на этом участке располагались два полуразрушенных деревянных дома. Вскоре после сноса эти участки были выставлены на продажу за 12,5 млн рублей.

В соцсети разгорелась дискуссия о судьбе этих построек — неофициальных памятников истории.

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