Реклама
Прислать новость
Условия льготной ипотеки изменятся с 1 июля 1
29.06.2021 16:22
Вода затопила один из районов Петрозаводска (ВИДЕО) 12
29.06.2021 19:00
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
Сегодня 11:50

Стало известно, что построят на месте развалин рядом с популярным местом отдыха в Петрозаводске

Новости. Общество
14:32, 30 Июня 2021
фото: 2ГИС

Земельный участок, оставшийся после сноса ветхих жилых домов, в центре Петрозаводске пойдет под строительство элитного многоквартирного дома.

Это следует из сообщения на официальном сайте одной из строительных компаний Карелии.

Строительство планируется в районе Закаменской набережной реки Неглинка. Рядом расположено популярное место отдыха горожан — парк 50-летия Пионерской организации со знаменитым «горбатым» мостиком недалеко от Студенческого бульвара.

«Разнообразие планировочных решений, высокий уровень комфорта, тщательно продуманная внутридомовая инфраструктура помогут создать идеальную атмосферу для спокойной, размеренной жизни», — говорится в сообщении застройщика.

До недавнего времени на этом участке располагались два полуразрушенных деревянных дома.  Вскоре после сноса эти участки были выставлены на продажу за 12,5 млн рублей.

В соцсети разгорелась дискуссия о судьбе этих построек — неофициальных памятников истории.

Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2021-06-30 14:42:37
Ну и на хрена Центр забивать зданиями ? Опять чинуши за копейки рушат среду обитания в ПТЗ :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.06.2021, 15:20
Обязательная вакцинация от COVID-19 вводится в Карелии
27.06.2021, 22:31
Женщина утонула в озере в популяром месте отдыха под Петрозаводском
28.06.2021, 19:52
Молодая женщина выпала из окна пятого этажа в Петрозаводске (ФОТО)
27.06.2021, 12:08
«Вирус оказался сильнее наших молитв», — Парфенчиков рассказал о смерти друга
28.06.2021, 06:40
Экскременты и трупы лошадей в районе пляжа в Петрозаводске возмутили горожан
23.06.2021, 13:18
Появились фото с места смертельного ДТП в райцентре Карелии

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»