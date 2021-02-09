Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Доктор Ольшевский: "Было до слез обидно за профессию, за страну" 1
09.02.2021 15:00
В Карелию пришел инвестор, подозреваемый в мошенничестве 13
09.02.2021 12:16
Карелия вдохновила Мишустина на запуск идеи использования плавучих домов 16
09.02.2021 13:48
Мороз идет в Карелию 2
09.02.2021 12:51
Петрозаводская студентка сняла скандальное видео о поборах в колледже (ВИДЕО) 11
Сегодня 07:15
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 6
09.02.2021 13:05

Стало известно, что висит у главы Карелии на шее

Новости. Общество
11:01, 10 Февраля 2021
фото: Марина Кабатюк/vk.com/id359916907
Загрузка...

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк рассказала о приборе, который носит Артур Парфенчиков на шее.

На днях руководитель республики сделал прививку от коронавируса. На фото, где Парфенчиков вакцинируется, многие обратили внимание на прибор, который висит у него на шее. Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк объяснила сегодня на своей странице в соцсетях назначение этого аппарата.

"Многие спрашивали, что за прибор на шее Артура Парфенчикова на фотографии, где он вакцинируется. Поясню – это очиститель воздуха или ионная защитно-барьерная "маска", которая применяется для защиты от вирусов и бактерий", - сообщила Марина Кабатюк.

Пресс-секретарь рассказала еще об одном приборе, который часто носит Парфенчиков. Оказалось, что это электронная подпись, которая позволяет главе республики оперативно работать с документами в командировках.

"И то, и другое - необходимость, связанная с плотным графиком работы и большим количеством встреч", - пояснила Кабатюк.

Ранее Артур Парфенчиков рассказал, что привился от коронавируса и пребывает в нормальном самочувствии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.02.2021, 16:24
В Петрозаводске умер Андрей Шандалович
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
03.02.2021, 12:54
Сильные морозы возвращаются в Карелию
04.02.2021, 13:53
Посмотрите, что сделали с кирпичным зданием карельской таможни в Петрозаводске за 90 млн рублей (ФОТО)
03.02.2021, 17:43
Петрозаводск встал в одной большой пробке из-за снегопада (ФОТО)
04.02.2021, 14:30
"Помогите!": снова врачам из Петрозаводска пришлось спасать жизнь пациентки Сегежской больницы

Аналитика

09.02.2021 16:11
Обществоведение
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 6
09.02.2021 13:05
Бизнес по-свински 3
09.02.2021 09:30
Конституцию Карелии меняют в полузакрытом режиме 7
05.02.2021 13:50
Вся аналитика

Чтиво

09.02.2021 09:07
Кофе со сливками
Клиника доброго стоматолога 1
Накануне Международного дня стоматолога (9 февраля) гостем рубрики "Кофе со сливками" стал генеральный директор сети стоматологических клиник "Кардент" Владимир Ольшевский.
КЛИНИКИ НА ЧАЙКИНОЙ: клиники доказательной медицины для всей семьи!
04.02.2021 15:30
"После восстания в некоторых деревнях остались только старики" 7
04.02.2021 14:54
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»