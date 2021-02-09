Стало известно, что висит у главы Карелии на шее

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк рассказала о приборе, который носит Артур Парфенчиков на шее.

На днях руководитель республики сделал прививку от коронавируса. На фото, где Парфенчиков вакцинируется, многие обратили внимание на прибор, который висит у него на шее. Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк объяснила сегодня на своей странице в соцсетях назначение этого аппарата.

"Многие спрашивали, что за прибор на шее Артура Парфенчикова на фотографии, где он вакцинируется. Поясню – это очиститель воздуха или ионная защитно-барьерная "маска", которая применяется для защиты от вирусов и бактерий", - сообщила Марина Кабатюк.

Пресс-секретарь рассказала еще об одном приборе, который часто носит Парфенчиков. Оказалось, что это электронная подпись, которая позволяет главе республики оперативно работать с документами в командировках.

"И то, и другое - необходимость, связанная с плотным графиком работы и большим количеством встреч", - пояснила Кабатюк.

Ранее Артур Парфенчиков рассказал, что привился от коронавируса и пребывает в нормальном самочувствии.