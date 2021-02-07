Глава Карелии сделал прививку от коронавируса

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в соцсети, что привился от COVID-19.

Артур Парфенчиков рассказал, что привился от коронавируса и пребывает в нормальном самочувствии. Он пояснил, что раньше не мог сделать привику из-за подозрений на COVID-19 и по причине участия в донорстве.

"Сделал прививку от коронавируса. Пройти вакцинацию раньше не мог, поскольку сдавал донорскую кровь, а потом было подозрение на COVID-19. Но тест на антитела это не подтвердил и сегодня привился первым компонентом. Привиться вторым планирую в начале марта. Чувствую себя нормально", - написал губернатор в соцсети.



По словам Парфенчикова, в Карелии первую прививку сделали почти 11 тысяч человек.

Ранее врач рассказывала, как пациенты в Карелии переносят прививку от COVID-19.