Врач рассказала, как пациенты в Карелии переносят прививку от COVID-19

Врач-эпидемиолог Людмила Рубис, которая работает в поликлинике № 4 Петрозаводска, рассказала, как пациенты переносят вакцинацию "Спутником V".

Людмила Рубис заявила, что большинство людей не испытывают побочных реакций после прививки, а некоторые в первое время могут чувствовать недомогание, а также неприятные и болевые ощущения в месте укола. Мнение врача приводит паблик оперативного штаба правительства Республики Карелия по борьбе с коронавирусом.

"У большинства людей никаких побочных реакций на введение вакцины не наступает. У кого-то могут в течение первых суток проявиться гриппоподобные симптомы, слабость, небольшая ломота в теле, небольшое повышение температуры. Может быть кратковременная местная реакция – зуд, покраснение, болевые ощущения в месте укола. Это индивидуальная реакция организма в пределах нормы", - рассказала врач Людмила Рубис.

В поликлинике пациентам выдают памятки с разъяснениями, куда обращаться при ухудшении самочувствия после вакцинации. По информации оперштаба, анализ амбулаторных карт ранее привитых граждан показывает, что с какими-либо серьезными побочными эффектами люди не сталкивались, обращений после прививок немного, индивидуальные реакции быстро проходят.

Эпидемиолог также сообщила о том, что пожилые люди положительно переносят вакцинацию.

"В поликлинике на сегодня среди привитых более половины – люди старше 60 лет. Естественно, у большинства из них имеется букет заболеваний. Но мы видим, что проблем с перенесением вакцины у пожилых людей нет", - заявила Людмила Рубис.

Ранее сообщалось, что постояльцев дома-интерната Карелии привьют от коронавируса.