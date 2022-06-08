Стало известно, где будут хранить меч Победы – символ воинской славы Петрозаводска

Жители Карелии смогут увидеть меч Победы в Центре воинской славы Петрозаводска.

Как рассказал «Столице на Онего» глава Петрозаводска Владимир Любарский, меч Победы, который в минувший четверг, 9 июня, вручили руководству республики и города на Поклонной горе в Москве, будет храниться в Центре воинской славы. Меч, изготовленный уральскими оружейниками, станет часть экспозиции Центра, поскольку он являющегося филиалом Музея Победы.

Напомним, 9 июня Артур Парфенчиков и Владимир Любарский получили меч Победы для Петрозаводска как города воинской славы. На клинке меча из златоустовской стали — дарственная надпись нашему городу. На другой его стороне — цитата знаменитого полководца Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет.