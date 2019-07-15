Стало известно, где российские звезды покупают недвижимость

Несмотря на плотный гастрольный график и востребованность, российские знаменитости находят время и для отпуска.

Несколько лет назад Лолита приобрела совершенно пустой участок земли в Болгарии и активно занялась его благоустройством. Теперь Милявская часто ездит на свою заграничную дачуи занимается садоводством.

Долгое время Ирина Аллегрова не могла представить своей жизни без отдыха на американском курорте Майами. Тогда Аллегрова купила квартиру с видом на океан, а впридачу и собственные 25 метров от пляжа. Правда, недавно Ирина решила, что долгий перелет в США стал для нее слишком тяжелым. Теперь артистка отдыхает в Тоскане и приятно радует соседей кулинарными изысками, пишет StarHit.

Алена Апина на отдых летает только в испанскую Марбелью, где у Апиной есть собственное жилое имущество. На удивление, на море певица ходить не любит, зато с радостью сопровождает друзей на шоппинг.

Лариса Долина купила квартиру в Юрмале после того, как появилась на свет ее внучка Сашенька. Теперь Лариса Долина проводит практически все лето на Рижском взморье.

Геннадий Хазанов обзавелся квартирой в Израиле, в городе Тель-Авив. Апартаменты Хазанова располагаются в известном элитном жилом комплексе под названием "Царь Давид", откуда открывается невероятно красивый вид на Средиземноморье.