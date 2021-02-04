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Стало известно, где в Карелии появится еще одна автомобильная газозаправочная станция

Новости. Общество
14:55, 05 Февраля 2021
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Строительство автомобильной газозаправочной станции планируется на автодороге Петрозаводск-Суоярви до 2022 года.

Об этом сообщил глава Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев на сегодняшнем совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию Суоярвского района. По его словам АГЗС будет строиться на территории этого района.

"ООО "Региональная газовая компания" сейчас сработает с администрацией местной по формированию земельного участка для размещения такой станции. Проект планируется реализовать до 2022 года, объем инвестиций - 27 млн рублей, планируется создать 18 рабочих мест", - сказал Ермолаев.

В прошлом году министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии объявило о планах строительства сети АГЗС в рамках государственной программы развития рынка газомоторного топлива.

Почему власти хотят стимулировать перевод автотранспорта на газ, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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