Стало известно, где в Петрозаводске установят стелу "Город воинской славы"

Окончательное решение было принято вчера на встрече главы Петрозаводска Ирины Мирошник и заместителя главы республики по внутренней политике Владимира Любарского с представителями ветеранских организаций, сообщает мэрия города.

Стела "Город воинской славы" будет установлена на месте знака "Дерево дружбы" на аллее Городов-Побратимов близи площади Кирова. Аллея заняла второе место на публичных слушаниях, которые проводились 30 апреля. Большинство тогда проголосовало за установку памятника в Парке Победы, вблизи площади Кирова. Но 31 мая в адрес главы города поступило обращение Госкомитета республики по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения с рекомендацией отказаться от планов установить стелу Город воинской славы на улице Пушкинской за Музыкальным театром. По соседству с выбранным для установки стелы местом расположен объект гражданской обороны, к которому подведены специальные коммуникации, обеспечивающие функционирование объекта.

"Разумеется, мы как орган власти, должны прислушиваться к рекомендациям данного рода и не создавать угрозу безопасности населения", - сказала вчера на встрече с ветеранами Ирина Мирошник.

Глава города напомнила, что мэрия взяла на себя обязательства в год 100-летия республики и в год 75-летия Великой Победы открыть стелу и предложила установить памятник на месте, которое стало вторым во время публичных слушаний – на аллее Городов-Побратимов. И собравшиеся представители ветеранских организаций согласились с Мирошник.

Глава Петрозаводска поручила управлению архитектуры и градостроительства в кратчайшие сроки объявить конкурс на проектирование памятника и дальнейшее строительство. Место для переноса "Дерева дружбы" будет определено специалистами в области архитектуры в ходе очередного заседания градостроительного совета, рассказали в администрации города.