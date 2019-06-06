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Новости. Общество
06:40, 06 Июня 2019
фото: администрация Петрозаводска

ВИДЕО: Госкомитет по ОБЖ Карелии выступил против установки стелы "Город воинской славы" в парке Победы

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Эксперты Госкомитета ОБЖ Карелии просят власти Петрозаводска отменить решение общественности по месту установки стелы Город воинской славы в парке Победы.

Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии обратился к властям Петрозаводска: эксперты порекомендовали отказаться от планов установить стелу Город воинской славы на улице Пушкинской за Музыкальным театром.

"По соседству с выбранным для установки стелы местом расположен объект гражданской обороны, к которому подведены специальные коммуникации, обеспечивающие функционирование объекта, поэтому эксперты просят отказаться от планов установить стелу именно в этом месте", - сообщается в репортаже "ГТРК "Карелия".

Ранее в Петрозаводске прошли публичные слушания по выбору места для установки стелы воинской славы. Большинсвто – 125 человек проголосовали за Парк Победы, в районе пересечения ул. Пушкинской и пр. Карла Маркса.

Еще 51 человек хотел бы видеть стелу на площади Кирова, на месте памятника "Дерево дружбы" на аллее городов-побратимов. Шестеро высказались за Онежскую набережную (в районе пересечения с проспектом Ленина). Один человек поддержал предложение установить стелу на площади Кирова, на месте памятника С.М. Кирову.

Напомним, возведение памятной стелы в тех населенных пунктах страны, которым присвоен статус города воинской славы – это требование федерального законодательства, однако в Петрозаводске оно не исполняется с апреля 2015 года, когда карельская столица получила такой статус по указу президента Путина. В городе никак не могут выбрать место установки стелы – едва ли не каждая площадка вызывает у жителей Петрозаводска ожесточенные споры.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2019-06-06 08:56:17
Ох, ну и дичь. Никак не могу привыкнуть...
Попов
2019-06-06 08:19:16
Басня Мартышка и очки

Мартышка к старости слаба глазами стала;
А у людей она слыхала,
Что это зло еще не так большой руки:
Лишь стоит завести Очки.
Очков с полдюжины себе она достала;
Вертит Очками так и сяк:
То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,
То их понюхает, то их полижет;
Очки не действуют никак.
"Тьфу пропасть! — говорит она, — и тот дурак,
Кто слушает людских всех врак:
Всё про Очки лишь мне налгали;
А проку на-волос нет в них".
Мартышка тут с досады и с печали
О камень так хватила их,
Что только брызги засверкали.

К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, — цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк все к худу клонит;
А ежели невежда познатней,
Так он ее еще и гонит.

Мораль басни Мартышка и очки
К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь, — цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк все к худу клонит;
А ежели невежда познатней,
Так он ее еще и гонит.
Гость
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