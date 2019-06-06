ВИДЕО: Госкомитет по ОБЖ Карелии выступил против установки стелы "Город воинской славы" в парке Победы

Эксперты Госкомитета ОБЖ Карелии просят власти Петрозаводска отменить решение общественности по месту установки стелы Город воинской славы в парке Победы.

Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии обратился к властям Петрозаводска: эксперты порекомендовали отказаться от планов установить стелу Город воинской славы на улице Пушкинской за Музыкальным театром.

"По соседству с выбранным для установки стелы местом расположен объект гражданской обороны, к которому подведены специальные коммуникации, обеспечивающие функционирование объекта, поэтому эксперты просят отказаться от планов установить стелу именно в этом месте", - сообщается в репортаже "ГТРК "Карелия".

Ранее в Петрозаводске прошли публичные слушания по выбору места для установки стелы воинской славы. Большинсвто – 125 человек проголосовали за Парк Победы, в районе пересечения ул. Пушкинской и пр. Карла Маркса.

Еще 51 человек хотел бы видеть стелу на площади Кирова, на месте памятника "Дерево дружбы" на аллее городов-побратимов. Шестеро высказались за Онежскую набережную (в районе пересечения с проспектом Ленина). Один человек поддержал предложение установить стелу на площади Кирова, на месте памятника С.М. Кирову.

Напомним, возведение памятной стелы в тех населенных пунктах страны, которым присвоен статус города воинской славы – это требование федерального законодательства, однако в Петрозаводске оно не исполняется с апреля 2015 года, когда карельская столица получила такой статус по указу президента Путина. В городе никак не могут выбрать место установки стелы – едва ли не каждая площадка вызывает у жителей Петрозаводска ожесточенные споры.