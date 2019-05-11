Петрозаводчане решили, где установить стелу воинской славы

В Петрозаводске прошли публичные слушания по выбору места для установки стелы воинской славы.

Никто не проголосовал за Советскую площадь (на месте памятника О.В. Куусинену), парк "Ямка", сквер 71-й Стрелковой дивизии (в районе Рудяной площади и улицы Гоголя) и за место в районе Военно-мемориального комплекса Карельского фронта. Один человек поддержал предложение установить стелу на площади Кирова, на месте памятника С.М. Кирову. Шестеро высказались за Онежскую набережную (в районе пересечения с проспектом Ленина). Еще 51 человек хотел бы видеть стелу на площади Кирова, на месте памятника "Дерево дружбы" на аллее городов-побратимов.

Больше всего – 125 голосов – набрал Парк Победы, в районе пересечения ул. Пушкинской и пр. Карла Маркса.

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