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Стало известно, к чему приведет глобальная модернизация судостроительного завода в Петрозаводске

Новости. Экономика
15:52, 16 Июня 2021
фото: Правительство Карелии

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проектно-сметной документации на глубокую модернизацию Онежского судостроительно-судоремонтного завода в Петрозаводске.

Об этом сообщили в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

В рамках модернизации на предприятии построят блок зданий корпусообрабатывающего, сборочно-сварочного и корпусостроительного цехов, стапель, центр обработки данных, контрольно-пропускной пункт. Также модернизируют объекты энергоснабжения компрессорную станцию воздуха низкого давления и станцию газификации технических газов). Также запланировано устройство очистных сооружений.

Главным результатом станет создание первой в России «цифровой верфи».

Что это такое, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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