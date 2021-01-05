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Стало известно, как будет выглядеть автовокзал в Петрозаводске после реконструкции

Новости. Общество
14:11, 06 Января 2021
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Реконструкция здания автовокзала Петрозаводска, которая завершится в 2021 году, предусматривает возведение пристройки и строительство нового перрона отправления автобусов.

Это следует из технической документации к аукциону для выбора строительной компании.

Проектом предусмотрено устройство новых входных зон,  пандусов для обеспечения доступа инвалидов, нового навеса над перроном отправления, строительство контрольно-пропускного пункта.

Как он буде выглядеть, можно посмотреть на эскизах, опубликованных в интернет-газете "Вести Карелии".

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