Стало известно, как будет выглядеть автовокзал в Петрозаводске после реконструкции

Реконструкция здания автовокзала Петрозаводска, которая завершится в 2021 году, предусматривает возведение пристройки и строительство нового перрона отправления автобусов.

Это следует из технической документации к аукциону для выбора строительной компании.

Проектом предусмотрено устройство новых входных зон, пандусов для обеспечения доступа инвалидов, нового навеса над перроном отправления, строительство контрольно-пропускного пункта. Как он буде выглядеть, можно посмотреть на эскизах, опубликованных в интернет-газете "Вести Карелии".