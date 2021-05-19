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Стало известно, как будет выглядеть парк в пойме Лососинки, если на его ремонт найдут деньги

Новости. Общество
08:05, 20 Мая 2021
фото: администрация Петрозаводска
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В Петрозаводске разработали проект реконструкции Зарецкого парка.

В карельской столице разработан проект реконструкции Зарецкого парка. Как сообщили в городской администрации, эскизную концепцию создали архитекторы Евгений Таев и Алексей Скрипицын. После её адаптировали, а на основе была разработана проектно-сметная/рабочая документация. Она предусматривает ремонт мостиков, лестничных спусков, пешеходной инфраструктуры и размещение парковочных зон со стороны набережной Гюллинга. Кроме этого, обновление парка подразумевает в будущем и планы по восстановлению фонтана, расположенного в пойме реки Лососинки.

Проект благоустройства популярной у жителей Петрозаводска территории отдыха полностью готов, рассказали в мэрии. В планах администрации изыскать средства для его реализации.

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