Стало известно, как будет выглядеть парк в пойме Лососинки, если на его ремонт найдут деньги

В Петрозаводске разработали проект реконструкции Зарецкого парка.

В карельской столице разработан проект реконструкции Зарецкого парка. Как сообщили в городской администрации, эскизную концепцию создали архитекторы Евгений Таев и Алексей Скрипицын. После её адаптировали, а на основе была разработана проектно-сметная/рабочая документация. Она предусматривает ремонт мостиков, лестничных спусков, пешеходной инфраструктуры и размещение парковочных зон со стороны набережной Гюллинга. Кроме этого, обновление парка подразумевает в будущем и планы по восстановлению фонтана, расположенного в пойме реки Лососинки.



Проект благоустройства популярной у жителей Петрозаводска территории отдыха полностью готов, рассказали в мэрии. В планах администрации изыскать средства для его реализации.