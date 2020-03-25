Стало известно, как будут продлять Комсомольский проспект в Петрозаводске

Участники публичных слушаний, прошедших в администрации Петрозаводска, одобрили проект планировки продления Комсомольского проспекта в сторону новостроек в микрорайоне Кукковка.

Заключение о результатах публичных слушаний и проектная документация размещены на официальном сайте мэрии.

"Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта» «Строительство (продление) пр. Комсомольского до II транспортного полукольца в г. Петрозаводске", - говорится в документе. Как выглядит проект, смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".