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Стало известно, как будут продлять Комсомольский проспект в Петрозаводске

Новости. Общество
15:57, 26 Марта 2020
фото: Яндекс. Панорама
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Участники публичных слушаний, прошедших в администрации Петрозаводска, одобрили проект планировки продления Комсомольского проспекта в сторону новостроек в микрорайоне Кукковка.

Заключение о результатах публичных слушаний и проектная документация размещены на официальном сайте мэрии.

"Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта» «Строительство (продление) пр. Комсомольского до II транспортного полукольца в г. Петрозаводске", - говорится в документе.

Как выглядит проект, смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".

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