Стало известно, как дачники могут избежать двойной платы за вывоз мусора

Регоператор "Автоспецтранс" объяснил, что делать дачникам, которых вынуждают платить за сбор мусора и в городе, и на дачных участках одновременно.

Дачники Карелии считают, что их вынуждают платить по "двойным" счетам за вывоз мусора. Люди обязаны оплачивать данную услугу и в городе, и в садоводстве, несмотря на очевидный факт, что физически они могут находиться только в каком-то одном из этих мест.

Напомним, власти республики и региональный оператор по обращению с ТКО "Автоспецтранс" обязали дачников платить за вывоз мусора с территории своих товариществ. Многие садоводы при этом выступают против такой инициативы.

В "Автоспецтрансе" сообщили "Вестям Карелии", что республиканские дачники могут получить перерасчет.

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