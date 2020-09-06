Стало известно, как используют памятник архитектуры Сортавалы после реставрации

"Почта России", заказавшая реставрацию одного из главных архитектурных памятников Сортавалы – бывшее здание банка начала XX века - сохранит там свое почтовое отделение.

Это следует из документации к аукциону для выбора подрядной организации, которая займется реставрацией.

В техническом задании указано, что историческая постройка после реставрации должна быть приспособлена для современного использования. В ходе реставрационных работ планируется сохранить внешний вид здания и все исторические интерьеры. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".