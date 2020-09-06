Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Блогер Илья Варламов в среду приедет в Карелию 4
Сегодня 12:34
"Фонтаны" забили на набережной Петрозаводска (ФОТО) 2
Новое
Сегодня 14:24
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ГОСКОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЮБИЛЕЮ КАРЕЛИИ, МАССОВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ МАГАЗИНОВ В КОРОНАВИРУС И ОРДЕН ПАРФЕНЧИКОВУ
06.09.2020 19:00
Отремонтированный подземный переход у вокзала в Петрозаводске "дал течь" 13
Сегодня 09:50
Екатерина Дорожко из Карелии опубликовала серию откровенных снимков (ФОТО) 13
Сегодня 11:24

Стало известно, как используют памятник архитектуры Сортавалы после реставрации

Новости. Общество
14:55, 07 Сентября 2020
фото: Центр госохраны объектов культурного наследия РК
Загрузка...

"Почта России", заказавшая реставрацию одного из главных архитектурных памятников Сортавалы – бывшее здание банка начала XX века - сохранит там свое почтовое отделение.

Это следует из документации к аукциону для выбора подрядной организации, которая займется реставрацией.

В техническом задании указано, что историческая постройка после реставрации должна быть приспособлена для современного использования.

В ходе реставрационных работ планируется сохранить внешний вид здания и все исторические интерьеры.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-09-07 15:58:03
Сортавалы ! Понаехавшие вербованные, зарубите себе это на носу. Сортавала наша, спрягается и склоняется. Свои понты отправьте на исторические родины в витебскую область.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
03.09.2020, 13:42
Водитель внедорожника переехал пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

Чтиво

04.09.2020 10:43
Частная жизнь
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 4
Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирусную пандемию без жесткого карантина и масочного режима.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
01.09.2020 11:20
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»