Стало известно, как используют памятник архитектуры Сортавалы после реставрации

"Почта России", заказавшая реставрацию одного из главных архитектурных памятников Сортавалы – бывшее здание банка начала XX века - сохранит там свое почтовое отделение.
Это следует из документации к аукциону для выбора подрядной организации, которая займется реставрацией.
В техническом задании указано, что историческая постройка после реставрации должна быть приспособлена для современного использования.
В ходе реставрационных работ планируется сохранить внешний вид здания и все исторические интерьеры.
Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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