Стало известно, как изменилась программа соцподдержки в части школьного питания

Ранее обязательным условием было назначение пособия именно на того ребенка, который претендует на питание.

Внесли изменения в программу «Адресная социальная помощь» в части питания детям в школе, сообщили в Минсоцзащиты Карелии 22 сентября.



Согласно изменениям, питание в школе будет предоставляться детям, чьи родители (опекуны или попечители) являются получателями одной или нескольких мер соцподдержки:



— ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 17 до 18 лет

— ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно

— ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет

— ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.



Как пояснили в источнике, раньше обязательным условием было назначение пособия именно на того ребенка, который учится в школе и претендует на питание. Сейчас достаточно, если пособие оформлено на любого другого ребенка в этой семье.



Кроме того, муниципалитетам из республиканского бюджета предоставляются субсидии на питание:



— детей из семей граждан, вынужденно покинувших территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей



— детей из семей участников СВО, в том числе в случае их гибели или получения инвалидности



— детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



По вопросу получения питания необходимо обращаться в образовательное учреждение. Родители могут самостоятельно предоставить в школу выписку, подтверждающую получение указанных выше пособий, которую можно получить в личном кабинете на портале госуслуг.