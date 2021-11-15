890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Спортсмен из Карелии вошел в десятку лучших на Всероссийских соревнованиях по биатлону 1
27.12.2021 18:40

Стало известно, как изменится схема движения транспорта в новогоднюю ночь в Петрозаводске

Новости. Общество
12:48, 28 Декабря 2021
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Мэрия Петрозаводска сообщила, что в новогоднюю ночь будет изменена схема движения транспорта в центре Петрозаводска.

31 декабря изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска. Для праздничных гуляний жителей и гостей города организуют пешеходную зону в районе площади Кирова. Об этом информирует пресс-центр администрации. 

С 22.00 31 декабря до 8.00 1 января будет запрещён проезд по улице Куйбышева (от Госпиталя для ветеранов войн), по проспекту Карла Маркса от пересечения с улицей Кирова и по улице «Правды» от Казарменской улицы. Также на указанное время для увеличения пропускной способности будет действовать запрет остановки транспорта на улице Германа Титова между улицами Куйбышева и Пушкинской. Светофоры на проспекте Карла Маркса на перекрёстках с улицами Кирова и Куйбышева будут работать в режиме жёлтого мигания. Проезд для жителей соседних домов будет обеспечен.

Кроме того, с 14.00 31 декабря до 8.00 1 января будет запрещён въезд на проспект Карла Маркса с Пушкинской улицы, светофор на перекрёстке также будет работать в режиме жёлтого мигания. Ограничения связаны с обеспечением безопасности жителей и гостей города на время массовых гуляний.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Tеатральный критик
2021-12-28 13:13:21
Таксисты будут обогащаться за счет подвыпивших веселых петрозаводцев и гостей города.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.12.2021, 09:00
Как изменится пенсионный возраст в 2022 году
22.12.2021, 09:12
Более тысячи домов в Петрозаводске останутся в четверг без тепла и горячей воды
27.12.2021, 11:28
Суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы (СРОЧНО)
24.12.2021, 14:23
Красота и беднота: индекс качества жизни в Петрозаводске
24.12.2021, 07:15
Опубликован график выплаты пенсий и пособий в новогодние праздники в Карелии
21.12.2021, 16:17
Семьи Перевалки напряглись, когда жительница Петрозаводска рассказала в соцсети об изменах соседа

Чтиво

27.12.2021 13:10
Без политики
Родители- энергетики и дети-художники
В акционерном обществе «Прионежская сетевая компания» прошел ставший уже традиционным конкурс детского рисунка.
«Теперь мы все можем»
27.12.2021 09:00
«Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч 17
21.12.2021 15:41
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия разговора с Владимиром Лабиновым, министром сельского и рыбного хозяйства Карелии
16.12.2021 11:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»