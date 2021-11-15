Стало известно, как изменится схема движения транспорта в новогоднюю ночь в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска сообщила, что в новогоднюю ночь будет изменена схема движения транспорта в центре Петрозаводска.

31 декабря изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска. Для праздничных гуляний жителей и гостей города организуют пешеходную зону в районе площади Кирова. Об этом информирует пресс-центр администрации.

С 22.00 31 декабря до 8.00 1 января будет запрещён проезд по улице Куйбышева (от Госпиталя для ветеранов войн), по проспекту Карла Маркса от пересечения с улицей Кирова и по улице «Правды» от Казарменской улицы. Также на указанное время для увеличения пропускной способности будет действовать запрет остановки транспорта на улице Германа Титова между улицами Куйбышева и Пушкинской. Светофоры на проспекте Карла Маркса на перекрёстках с улицами Кирова и Куйбышева будут работать в режиме жёлтого мигания. Проезд для жителей соседних домов будет обеспечен.

Кроме того, с 14.00 31 декабря до 8.00 1 января будет запрещён въезд на проспект Карла Маркса с Пушкинской улицы, светофор на перекрёстке также будет работать в режиме жёлтого мигания. Ограничения связаны с обеспечением безопасности жителей и гостей города на время массовых гуляний.