Стало известно, как погиб на Украине боец из Карелии

В Шелтозеро прошло прощание с погибшим на Украине 24-летним Евгением Чубариным.

Младший сержант контрактной службы Евгений Чубарин уехал для участия в спецоперации на Украине 11 мая, а через пять дней, 16 мая, он погиб. Дома осталась большая семья — мама, четыре сестры и четыре брата, а еще молодая жена и 2-летний сын.

Среди присутствовавших на похоронах был старший лейтенант Домир Капкаев, который служил с Евгением. Он приехал из Украины в Карелию, чтобы проводить Женю в последний путь.

«Он погиб, защищая своего товарища, — сказал Домир. — Мы стояли под Мариуполем. Ночью украинцы стали обстреливать наши позиции. Женя стоял у БМП (боевая машина пехоты — ред.) и увидел летящий снаряд. Он оттолкнул товарища, а сам попал под снаряд и погиб. А товарищ его получил ранения, сейчас находится в госпитале в Москве, но остался жив».

Как проходили похороны и что говорили, прощаясь с Евгением Чубариным, его земляки и земляки, читайте в репортаже Ирины Мерковой.