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Новости. Общество
15:32, 17 Октября 2019
фото: "Столица на Онего"

Стало известно, как пройдет реорганизация БСМП

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Сотрудников Станции скорой помощи переведут в Центр скорой медицинской помощи в Карелии с сохранением всех гарантий по зарплатам и отпускам.

На первом заседании рабочей группы по вопросам реорганизации БСМП, которое прошло сегодня в Минздраве Карелии, обсудили варианты создания нового центра скорой медицинской помощи. Начальник правового управления министерства Павел Скопец озвучил два решения, которые позволят провести реорганизацию в короткие сроки.

"Первый вариант – создание самостоятельного учреждения с нуля. Но это осложняется такими моментами, как необходимость получения регистрации в налоговой службе, оформления новых счетов и т.д. Кроме того, у нас есть бюджетного учреждение "Резерв", которое занимается хранением резерва на случай чрезвычайных ситуаций. Эта служба должна входить в состав нового центра скорой медицинской помощи. Присоединение "Резерва" к новому учреждению займет немало времени. Поэтому данный путь реорганизации более сложный", - отметил Павел Скопец.

Второй вариант создания нового центра, предложенный специалистами Минздрава республики, связан с переименованием "Резерва". Это самый быстрый способ реорганизации БСМП, поскольку он требует лишь издания распоряжения правительства республики и регистрации нового устава в налогом органе. На это уйдет около месяца.

"Работники станции скорой медицинской помощи будут оформлены в рамках перевода с сохранением всех гарантий", - пояснил начальник правового управления Минздрава.

Участники рабочей группы, среди которых были представители министерства, профсоюзов, ветеранов и научного сообщества, поддержали второй вариант реорганизации. Сомнений в том, что службе скорой медицинской помощи в Карелии необходима перезагрузка, уже давно ни у кого нет. Тем более, что до 1986 года станция скорой медицинской помощи Петрозаводска была отдельным учреждением.

"Проблема оказания экстренной медицинской помощи в республике – это застарелая проблема. Мы должны решить ее раз и навсегда. Реорганизация БСМП продиктована не стремлением решить какие-то федеральные задачи, привести все к федеральным стандартам. Главная цель – улучшение организации скорой медицинской помощи на территории всей республики. И ветераны подсказали правильное решение.

Станция скорой медицинской помощи раньше была самостоятельным юридическим лицом, у которого было больше возможностей. И сегодня реорганизация БСМП - это агрегация финансовых средств, консолидация резервных средств", - считает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По словам руководителя Минздрава, в госзадании на следующий год будут предусмотрено 5 млн рублей на тех, кому сегодня оказывается скорая помощь бесплатно. Это незастрахованные лица: люди, которые не имеют страхового полиса, включая представителей силовых структур и гостей Карелии. По подсчетам ведомства, 30 процентов своих выездов станция скорой помощи оказывает сегодня бесплатно.

По словам руководителя Минздрава, в госзадании на следующий год будут предусмотрены дополнительные 5 млн рублей на тех, кому сегодня оказывается скорая помощь бесплатно. Это незастрахованные лица. По подсчетам ведомства, количество таких выездов достигает 30 процентов от общего числа.

"Все вопросы по созданию нового коллективного договора, нового положения об оплате труда и другие экономические вопросы будут обсуждать уже на следующем задании рабочей группы после 15 ноября. Нам предстоит большая работа. Но сотрудникам станции скорой медицинской помощи бояться нечего, никаких фильтров при переводе в новое учреждение не будет", - отметил Охлопков.

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