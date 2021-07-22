Стало известно, как сотовые операторы прячут платные услуги

Эксперт предлагает пользователям проводить мониторинг наличия платных услуг.

На сегодняшний момент у каждого из операторов есть несколько десятков платных и бесплатных услуг — причем из бесплатных они могут переходить в платные практически без уведомления. Операторы часто пытаются увеличить свою прибыль не всегда честными способами. Так что, каждому абоненту стоит установить личный кабинет и каждые две недели делать полный мониторинг наличия платных услуг. Об этом рассказал агентству «Прайм» директор информационно-аналитического агентства Telecom daily Денис Кусков.

«Если в личном кабинете вы видите услугу, которую вы не подключали или же она была бесплатной, а стала платной, и такая услуга вам не нужна, то необходимо ее отключить», — отмечает специалист.

По его словам, операторы используют различные варианты подключения — USSD-запросы, смс — и «даже не дожидаясь ответа от пользователя, подключают эту услугу» на тестовый период, а потом оставляют ее уже на платной основе.

Причем, подобные ситуации бывали даже c сим-картами в навигаторах, установленных в современных автомобилях, где нет возможности ответить согласием. То есть система сама распознавала ответ как положительный и подключала платную услугу.

«Так что рекомендую всем проверять наличие платных услуг и их стоимость, и, если услуга вам не нужна, отключать ее и обращаться к операторам по телефону горячей линии за перерасчетом», — подытожил эксперт.