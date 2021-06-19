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Стало известно, как телефоны попадают в базы для спам-звонков

Новости. Общество
21:20, 19 Июня 2021
фото: © ТАСС / Артем Коротаев

Эксперт рассказал о технологиях, с помощью которых телефонные номера попадают в базы для спам-звонков.

Технологии, благодаря которым телефоны попадают в базы для спам-звонков после визита на сайт застройщика, банка и других организаций, незаконные, но с этим можно бороться, рассказал РИА Недвижимость основатель компании Involta, IT-эксперт Алекс Концов.

Существуют сервисы определения номера посетителя на сайте, они рекламируются в общем доступе. Данные для них поставляют разного рода DMP (Data management platform, широко используются в рекламных технологиях уже много лет), и, конечно, сотовые операторы, социальные сети, объяснил он.

DMP может знать о вас не только контактные данные, но и даже факты конкретных покупок, через платежные системы и ОФД (оператор фискальных данных). Платформа соотносит все с открытыми данными, такие как аккаунты в соцсетях, а также все ресурсы, на которых пользователь «залогинен» с помощью этих аккаунтов, и передает все значимые сведения заказчику. Если среди этих сведений была контактная информация, например, телефон или email, то пользователю могут начать поступать звонки с рекламными приложениями, даже если он не оставлял свой номер и не давал разрешения на рекламу, подчеркнул эксперт.

«Многие вспомнят кейс, когда Роскомнадзор заблокировал телеграм-канал, в котором по номеру телефона можно было выяснить не только имя, но и номера автомобилей, социальные сети. Это пример незаконного использования и агрегации данных. Узнать, откуда именно рекламодателю известен номер телефона — сложно», — пояснил Концов.

Но надо не забывать о малой технической грамотности населения, ведь многие самостоятельно оставляют свои номера телефонов на разного рода сайтах, опросниках, формах обратной связи, на досках объявлений, добавил он. То есть данные не всегда получены с использованием каких-то технологий, часто человек сам оставляет свои контакты, чтобы ему перезвонили, проконсультировали. И таким образом, попадается в ловушку — ему кажется, что оставил телефон застройщику, но на самом деле, call-центру, который сотрудничает с разными организациями, поэтому телефон отправляет в общую базу.

Что касается случаев, когда данные человека установили с помощью DMP при посещении сайта, то здесь поможет использование приложений для защиты от телефонного спама. Их предлагают в том числе мобильные операторы. Приложение действует очень просто: номера проверяются по общей базе данных, и при звонке с незнакомого номера появляется надпись на экране мобильного о том, кто это может звонить. В приложении можно изначально автоматически заблокировать все номера, которые у мобильного оператора значатся в «черном списке» — от call-центров (которые обычно представляют банки и застройщиков) и от мошенников, посоветовал эксперт.

«Технологии давно готовы к тому, чтобы вместо индивидуальной адресной книги человек мог пользоваться единой базой номеров и данных о них. Современные приложения позволяют узнать, кто звонит до того, как поднять трубку», — резюмировал он.

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