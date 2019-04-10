11:38, 10 Апреля 2019
Стало известно, как в Карелии будут выкупать квартиры в аварийных домах у собственников
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Жильцы домов, попавших в новую программу расселения аварийного жилья в Карелии, смогут получить денежные выплаты за свои квартиры и самостоятельно улучшить жилищные условия.
Об этом сообщил сегодня на парламентском комитете по госустройству и местному самоуправлению глава Минстроя Александр Ломако.
Он рассказал депутатам о том, как будет выполняться в Карелии новая программа расселения аварийного жилья на 2019 – 2025 годы.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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