Стало известно, как в Карелии будут выкупать квартиры в аварийных домах у собственников

Жильцы домов, попавших в новую программу расселения аварийного жилья в Карелии, смогут получить денежные выплаты за свои квартиры и самостоятельно улучшить жилищные условия.

Об этом сообщил сегодня на парламентском комитете по госустройству и местному самоуправлению глава Минстроя Александр Ломако.

Он рассказал депутатам о том, как будет выполняться в Карелии новая программа расселения аварийного жилья на 2019 – 2025 годы.

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