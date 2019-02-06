Стало известно, какие банки повысили ставки по вкладам с февраля

Ведущие российские банки с 1 февраля повысили ставки по рублевых вкладам или улучшили условия по своим депозитным программам, оставив ставки на прежнем уровне.

Сбербанк повысил ставки рублёвых вкладов на 0,15-0,6 процентного пункта. Максимальная ставка достигла 5,75% годовых по продукту "Сохраняй онлайн". Ранее ставка составляла 5,15% годовых. Максимальная ставка по промовкладу в рублях "Лови выгоду", также запущенному сегодня, составляет 7,65% годовых.

Пресс-служба Альфа-банка также сообщила об увеличении ставки по всем вкладам для физических лиц в рублях в среднем на 0,2 п.п.. Процентные ставки повысились по программам привлечения денежных средств от 1 года до 3 лет. Максимальная ставка по депозиту на 1 год с учетом капитализации выросла до 7,34%, на 3 года — до 8,26% годовых.

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