Стало известно, какие дворы Петрозаводска отремонтируют до конца лета

Городские власти планируют завершить в июле ремонт 16 дворов в Петрозаводске.

Как сообщает Петросовет, ремонт дворов в столице Карелии идет в рамках программы "Комфортная городская среда". По контрактам все работы должны быть завершены не позднее 1 октября этого года, однако подрядные организации намерены полностью закончить ремонты придомовых территорий в июле.

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