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Стало известно, какие министерства в Карелии хуже всех управляют своими финансами

Новости. Экономика
09:47, 08 Июня 2020
фото: pixabay
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Минфин Карелия объявил о результатах управления финансами в министерствах и ведомствах республики, в том числе, о том, какие из них стали хуже работать в этом направлении.

Данные получены в ходе мониторинга качества финансового менеджмента за 2019 год, составленного министерством финансов.

Качество управления финансов ухудшили министерство спорта, министерство образования и министерство культуры Республики Карелия, министерство национальной и региональной политики, государственный комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору, Управление ЗАГС и Законодательное собрание Карелии.

У большинства из них самые низкие показатели по управлению финансами в Карелии.

По каким критериям Минфин ставил оценки, читайте в интернет-газете "Вести Крелии".

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