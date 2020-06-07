Стало известно, какие министерства в Карелии хуже всех управляют своими финансами

Минфин Карелия объявил о результатах управления финансами в министерствах и ведомствах республики, в том числе, о том, какие из них стали хуже работать в этом направлении.

Данные получены в ходе мониторинга качества финансового менеджмента за 2019 год, составленного министерством финансов.

Качество управления финансов ухудшили министерство спорта, министерство образования и министерство культуры Республики Карелия, министерство национальной и региональной политики, государственный комитет по строительному, жилищному и дорожному надзору, Управление ЗАГС и Законодательное собрание Карелии. У большинства из них самые низкие показатели по управлению финансами в Карелии. По каким критериям Минфин ставил оценки, читайте в интернет-газете "Вести Крелии".