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Стало известно, какие объекты госимущества были проданы в Карелии в 2020 году

Новости. Общество
14:46, 15 Мая 2021
фото: © GoogleMaps
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Власти Карелии приватизировали в 2020 году 22 объекта государственной недвижимости.

Об этом говорится отчете о результатах приватизации государственного имущества республики, подготовленного правительством.

В результате торгов карельская казна получила около 65,5 миллиона рублей. Из этой суммы более 49,5 миллиона рублей составили доходы от продажи зданий, сооружений и помещений, а остальные 15,9 миллиона — поступления от продажи земельных участков, которые были отчуждены одновременно со зданиями, включенными в программу приватизации.

Самой удачной сделкой оказалась продажа нежилого здания на улице Правды в Петрозаводске, где когда-то располагалась картонажная фабрика. Его купили чуть более чем за 24 миллиона рублей

О других пущенных с молотка объектах читайте в статье «Продали, что смогли».

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