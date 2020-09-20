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Стало известно, какие пенсии получают известные телеведущие

Новости. Общество
21:20, 20 Сентября 2020
фото: Первый канал
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Звезды любимых телепередач получают больше, чем обычные пенсионеры за счет различных надбавок.

Мало кто знает, какую пенсию от государства получают звезды любимых телепередач за свое участие в них. Эту информацию собрал Пятый канал.

Ведущий программы "Кто хочет стать миллионером?" помогает другим быстро разбогатеть, а сам не жалуется на выплаты в размере 33 тысяч рублей. Пенсию 60-летний Дмитрий Дибров оформил только этой осенью, до этого у него умерла мать и случился инсульт, заниматься документами было некогда, сообщил KP.RU.

Главный знаток природы и животных всего мира Николай Дроздов получает пенсию в размере 30 тысяч рублей. В свои 83 года он продолжает активно сниматься, возит экскурсии в другие страны и читает лекции.

Главная сваха страны Лариса Гузеева, помимо зарплаты на ТВ, получает еще 55 тысяч от государства, из которых 30 тысяч ей полагается за звание заслуженной артистки России.

Такую же надбавку, только за "народного" получает и бессменный ведущий "Поля чудес" Леонид Якубович. Пенсия плюс надбавка вырисовываются ему в 53 тысячи рублей ежемесячно.

Похвастаться приличной пенсией может и народный артист Юрий Стоянов – ведущий "Стоянов шоу". Две надбавки и основная выплата складываются в 62 тысячи рублей.

Более скромные выплаты получают ведущие без крупных званий и титулов, но не менее любимые зрителями. Так, коллега Гузеевой Роза Сябитова получает лишь 14 тысяч, ведущая "Аншлага" Регина Дубовицкая - 16 тысяч рублей.

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