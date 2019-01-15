Стало известно, какие профессии освоят безработные предпенсионеры в Карелии

Управление труда и занятости опубликовало список профессии, которым в 2019 году готовы обучать граждан предпенсионного возраста, оставшихся без работы.

В 2019 году предполагается обучить 239 человек на средства федерального бюджета в размере более 17 млн рублей, проинформировали в управлении.

В Карелии предпенсионерам предложат пройти обучение по профессиям водитель, делопроизводитель, медсестра, машинист экскаватора, токарь, соцработник, станочник, электрогазосварщик.

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